Ue: Merkel ha “seri dubbi” sull'attuazione dell'accordo con il Mercosur (2)

- Da agosto 2019 a luglio 2020, secondo i dati preliminari dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale del Brasile (Inpe), più di novemila chilometri quadrati di foresta pluviale sono stati abbattuti nella regione amazzonica del paese, in aumento di circa il 35 per cento. I critici sostengono che l'accordo commerciale tra Ue e Mercosur aprirà il mercato europeo ai derivati della soia e alla carne importata dal Brasile, con un incremento della deforestazione in Amazzonia. Vi sono poi da considerare le critiche rivolte all'intesa dagli agricoltori tedeschi. Inoltre, Seibert ha sottolineato che l'Amazzonia è importate per il clima del mondo intero. Secondo il portavoce del governo federale, “è necessario osservare lungo tutto il percorso se le condizioni quadro per la ratifica” dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur sono “in atto”. Per Seibert, il governo federale sostiene "lo spirito e le intenzioni dell'accordo di libero scambio. Ora, è necessario guardare con attenzione, e sorgono delle domande”. Nella giornata di ieri 20 agosto, al termine di un incontro a Berlino tra Merkel e le attiviste Greta Thunberg e Luisa Neubauer, il movimento ambientalista Fridays for Future ha reso noto che la cancelliera tedesca ha promesso loro di non firmare l'accordo tra Ue e Mercosur sua forma attuale. In particolare, secondo quanto scritto oggi da Neubauer su Twitter, Merkel avrebbe dichiarato che “sicuramente non avrebbe firmato” l'intesa. In merito, Seibert ha dichiarato che non intende commentare “colloqui riservati”. (Geb)