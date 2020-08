Asia: Giappone, India e Australia si coordinano per ridurre dipendenza commerciale da Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone si è già attivato all’inizio della pandemia stanziando circa 2,2 miliardi di dollari del suo pacchetto di stimolo economico contro il Covid-19 per aggirare i colli di bottiglia delle attuali catene globali di approvvigionamento. Il mese scorso, il governo di Tokyo ha offerto circa 542 milioni di dollari di sussidi a 57 aziende nazionali perché investano nella produzione in Giappone. Altri sussidi sono andati a ulteriori 30 imprese perché investano in attività in Paesi del sud-est asiatico. Per l’India la partecipazione alla Scri sarebbe anche una risposta alle recenti tensioni politiche con la Repubblica popolare cinese, culminate lo scorso giugno nell’uccisione di almeno 20 militari indiani in uno scontro avvenuto nella Valle del Galwan, in territorio conteso tra i due Paesi. Secondo il “South China Morning Post”, allo studio vi sarebbe anche l’ipotesi di allargare l’iniziativa ai dieci Paesi membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). (Cip)