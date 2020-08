Pd: Giachetti (Iv), Bettini sbaglia, noi progetto rigormista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, sul suo profilo Facebook scrive: "Bettini non perde il vizio di dire agli altri quello che devono fare. Torna sempre in mente il brano di De Andrè 'si sa che la gente da buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio...'. Per altro tutta tattica, tutto politichese, tutto vecchio stile. Ora direi che basterebbe l'impegno che ha profuso nel Pd per portarlo al guinzaglio dei grillini affinché chi pensa alla costruzione di una nuova offerta veramente riformista gli dica con garbo: "grazie ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare e soprattutto la nostra idea è decisamente più ambiziosa". "E sì, perché caro Bettini - continua Giachetti - tu pensi alla costruzione di una forza del 10 per cento che si allei con la nuova sinistra (Pd/5s/LeU-Sinistra Italiana) che state tenacemente costruendo per svolgere il ruolo che avete sempre destinato agli altri: quello della stampella", prosegue. (segue) (Rin)