Pd: Giachetti (Iv), Bettini sbaglia, noi progetto rigormista (2)

- "Io penso, invece, che, difronte alla distruzione del progetto riformista che state realizzando con l'alleanza strutturale con i grillini - aggiunge Giachetti - sia necessario che tutte le forze, le storie (personali e collettive) e le culture convintamente riformiste, strutturalmente alternative ai due blocchi che oggi si contrappongono nel paese, trovino un canale di dialogo per la costruzione di una vera alternativa maggioritaria (che sia attrattiva anche nei confronti del 40-45% di elettori che in tutti i sondaggi non si riconoscono nell'attuale offerta politica) in prospettiva delle prossime elezioni politiche", conclude il deputato di Iv. (Rin)