Coronavirus: Zingaretti, già 1.300 test a personale scolastico del Lazio

- "Nel primo giorno abbiamo effettuato già i primi 1.300 test al personale scolastico del Lazio. Avanti per riaprire in sicurezza il 14 settembre". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ieri ha lanciato l'iniziativa "Scuola sicura", con la quale si effettueranno i tamponi ai docenti e al personale scolastico del Lazio in vista della riapertura. "La scuola è una priorità vera", ha concluso il governatore. (Rer)