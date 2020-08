Coronavirus: in Asl Latina 26 nuovi positivi, sono casi di rientro da vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla giornata di ieri, nella Asl di Latina si registrano 26 nuovi casi positivi, di cui 25 trattati a domicilio ed 1 in fase di valutazione, distribuiti nei comuni di Aprilia (4), Cori (1), Fondi (3), Gaeta (1), Latina (6), Santi Cosma e Damiano (11). I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dall’estero e dalla Sardegna. Si registrano anche 4 casi nuovi positivi, non residenti in provincia. Non si registrano nuovi decessi. Lo comunica l'azienda sanitaria locale. (Com)