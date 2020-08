Autostrade: Cancelleri, a settembre fuori i Benetton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ho detto qualche giorno fa e lo ribadisco ancora oggi, se l’accordo raggiunto a fine luglio con Aspi non si traduce in fatti concreti entro la fine di settembre, dobbiamo intervenire con la revoca". Lo scrive il viceministro delle Infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancelleri in un post su Facebook intitolato "a settembre fuori i Benetton". "Il procedimento infatti non si è mai chiuso, è ancora sul tavolo del presidente Giuseppe Conte e sottolinea con forza come la posizione del governo non sia mai cambiata: fuori i Benetton, o meglio, fuori chi ha lucrato con i beni dello Stato, intascandosi tutto il malloppo e non spendendo nulla per fare manutenzione e garantire la sicurezza dei cittadini - aggiunge -. Aspettiamo quindi che i Benetton si facciano da parte e Atlantia dimostri con i fatti di rispettare la parola e gli impegni presi con lo Stato. La pazienza però sta per finire. Questo governo non ha mai tollerato e mai tollererà le prese in giro".(Rin)