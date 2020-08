Coronavirus: Zoffili (Lega), profondo cordoglio per la morte dell'infermiere eroe comasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo Lega in consiglio comunale a Erba, commenta in una nota: “Esprimo profondo cordoglio per la morte di Javier Chunga, infermiere che lavorava nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Valduce di Como. Come molti colleghi infermieri, medici e operatori sanitari si è comportato in modo esemplare, anteponendo ad ogni altra considerazione la cura dei pazienti e la dedizione al proprio lavoro. Come lui moltissimi uomini e donne combattono in prima linea ogni giorno, non solo durante l'emergenza covid, dei quali dovremmo ricordarci più spesso e che dovrebbero avere un trattamento adeguato al prezioso compito che svolgono. Javier ha curato malati di covid fino a maggio, quando si è ammalato anche lui ed è stato curato prima al Valduce e poi nella terapia intensiva del San Gerardo di Monza. Anche se so che loro non vogliono essere chiamati eroi, questo sono e ritengo doveroso proporre e sostenere iniziative parlamentari che possano venire incontro alle loro più che legittime richieste". (Com)