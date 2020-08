Russia: premier polacco Morawiecki, attivista Navalnyj abbia accesso alle migliori cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia sostiene la necessità che all'attivista russo di opposizione Aleksej Navalnyj sia assicurato l'accesso alle migliori cure. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. "Sono molto preoccupato dalle rivelazioni sull'avvelenamento di Aleksej Navalnyj, dal suo stato di salute e dal divieto di lasciare la Russia. Dobbiamo avere la certezza al 100 per cento che la sua sicurezza sia garantita", ha scritto il premier. In mattinata i medici che attualmente seguono il ricovero di Navalnyj nell'ospedale della città russa di Omsk hanno impedito che quest'ultimo, in stato di coma, venisse trasferito in Germania per via aerea. Un aereo tedesco sarebbe infatti atterrato a Omsk per trasportare il rappresentante dell'opposizione russa in un ospedale dell'Europa occidentale, dove sottoporlo a cure per l'avvelenamento subito nella giornata di ieri. (segue) (Vap)