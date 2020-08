Angri (Sa): M5s presenta lista per elezioni amministrative, Iozzino candidato sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle ha presentato la lista per le elezioni amministrative del comune di Angri. Candidato sindaco sarà Giuseppe Iozzino, il quale ha dichiarato: “I cittadini angresi ora non hanno più scuse: se vogliono davvero cambiare la città possono scegliere solo noi, il Movimento 5 stelle. È un'occasione importante per rivoluzionare completamente la nostra Angri restituendo la dignità ai cittadini e ridandogli finalmente il ruolo che gli spetta, quello di protagonisti”. Iozzino ha poi rivolto un appello agli altri candidati: “Chiedo a tutti coloro che sono coinvolti in questa tornata elettorale di rispettare i principi di correttezza e onestà evitando di fare il gioco sporco a cui altre volte ci hanno abituato e soprattutto, tenendosi ben lontano da qualunque cosa possa corrompere il libero e democratico voto. Inoltre, mi auguro anche che questa essere un'occasione per dare un esempio a tutti i cittadini evitando l'uso del 'manifesto selvaggio'. Rispettiamo l'ambiente, senza danneggiare l'immagine della città e il decoro urbano. Noi vigileremo sul corretto svolgimento della campagna elettorale: solo il rispetto delle regole garantirà un confronto democratico e sereno, necessario per il bene di Angri”. Infine Iozzino ha aggiunto: “Come prima mossa, noi del Movimento 5 stelle ci impegniamo al taglio dello stipendio di Sindaco e Giunta almeno del 30 per cento. Tali risorse saranno destinate ad un fondo di solidarietà comunale per le classi svantaggiate: un segnale importante per i cittadini provati dalla crisi economica e dall'emergenza anche finanziaria del Covid 19. Chiedo agli altri candidati sindaco: siete disposti a prendervi questo impegno con la città?”.(Ren)