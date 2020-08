Corea del Sud: coronavirus, Moon invoca più severità, la setta Sarang Jeil minaccia azioni legali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jun, risultato positivo al coronavirus, era stato incriminato a marzo per violazione della legge elettorale e poi rilasciato il mese successivo a condizione che non partecipasse ad alcun evento relativo al caso pendente. Il ministero della Sanità e l’amministrazione della capitale hanno depositato una denuncia penale nei suoi confronti accusandolo di aver violato la legge per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive, infrangendo le misure di autoisolamento e presentando un elenco incompleto di fedeli. Il pubblico ministero ha chiesto a un tribunale locale la revoca della libertà su cauzione. La polizia ha affidato a una squadra di 29 membri le indagini sull’organizzazione della manifestazione. (segue) (Git)