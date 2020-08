Corea del Sud: coronavirus, Moon invoca più severità, la setta Sarang Jeil minaccia azioni legali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi a Seul è entrato in vigore il divieto di manifestazioni con più di dieci partecipanti. Il provvedimento è previsto fino al 31 agosto ed è decisamente più severo della precedente limitazione dei raduni all’aperto a cento partecipanti, imposta da ieri. L’inasprimento della norme contro gli assembramenti (dal livello 2 al livello 3) si aggiunge alle restrizioni riguardanti gli esercizi appartenenti a dodici categorie a rischio, come locali notturni, sale per karaoke, ristoranti a buffet e internet caffè, per i quali è stata disposta la chiusura. In caso di violazioni sono previste multe fino a tre milioni di won (2.121 euro circa). (Git)