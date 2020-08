Bielorussia-Russia: colloquio telefonico tra ministri Esteri Makei e Lavrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Bielorussia e Russia, Vladimir Makei e Sergej Lavrov, hanno avuto oggi un colloquio telefonico sulla situazione nel paese dell'Europa orientale dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Minsk tramite un comunicato. I due ministri, viene spiegato, hanno avuto "uno scambio di punti di vista sugli sviluppi della situazione post elettorale in Bielorussia, sulla reazione dei partner Occidentali e sulla cooperazione con l'Osce". Lavrov e Makei hanno discusso anche dei rapporti bilaterali tra Mosca e Minsk, in particolare "le prospettive per il ripristino dei passaggi ai valichi di frontiera del confine congiunto, chiusi alcuni tempi fa a causa del coronavirus". Secondo quanto riportato dalla diplomazia bielorussa, Lavrov ha "condannato fermamente" i tentativi stranieri di interferire con gli affari interni della Bielorussia rinnovando il sostegno di Mosca alla sovranità del paese. (Rum)