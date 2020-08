Speciale energia: Iran, ministro Zanganeh, era del petrolio terminerà grazie a tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine dell’era del petrolio sarà causata più probabilmente dall’introduzione di nuove tecnologie per la produzione energetica che non dall’esaurimento delle riserve mondiali. Lo ha dichiarato in un’intervista televisiva il ministro del Petrolio dell’Iran, Bijan Namdar Zanganeh, secondo quanto riferisce l’agenzia iraniana “Mehr”. Parlando della produzione iraniana di petrolio Zanganeh ha comunque ribadito che nel frattempo occorre cercare di “produrre la massima quantità possibile di petrolio” e i ricavi petroliferi devono essere depositati nel Fondo nazionale di sviluppo iraniano (Ndfi), in modo che le risorse possano essere utilizzate per sviluppare progetti come impianti petrolchimici, raffinerie e altre industrie. Zanganeh ha anche aggiunto che è necessario produrre la massima quantità possibile di gas naturale prima che le energie alternative prendano il sopravvento. Zanganeh ha poi discusso la produttività dei principali campi petroliferi dell’Iran, cresciuta significativamente nell’arco degli ultimi sette anni. Secondo i dati citati da Zanganeh i campi iraniani più importanti sono situati a ovest del fiume Karoun, e hanno attualmente una capacità di produzione giornaliera di 700.000 barili, contro i 40.000 quotidiani del 2013. Nello stesso periodo sono stati trivellati circa 150 pozzi nel campo di South Azadegan. Sempre secondo il ministro di Teheran, mentre recentemente sono stati siglati accordi per lo sviluppo dei campi di West Paydar, Forouzan e Resalat, presto verranno firmati contratti per lo sviluppo del campo di Azar, che attualmente produce circa 60.000 barili al giorno. Zanganeh ha anche ricordato che dal 2013 è aumentata di due volte e mezzo la capacità produttiva del giacimento di gas naturale South Pars, “la più grande riserva di gas del mondo”, che ha raggiunto i 700 milioni di metri cubi dai 280 milioni di metri cubi del 2013. Tali dati giungono nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dimostrano che in vari settori dell’industria petrolifera “è stato fatto un grande lavoro e sono state create buone capacità”. (Irt)