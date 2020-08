Speciale energia: Iran, per l'Aeoi passi avanti nel potenziamento dell'industria nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Aeoi) ha “fatto enormi passi avanti” nel potenziare la propria industria nucleare, tentando attualmente di raggiungere l’obiettivo di 190 mila unità di lavoro separativo (Swu). Lo riferisce un tweet dell’Aeoi, ripreso dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. L’unità di lavoro separativo (Swu) è un indicatore della quantità di uranio trattata complessivamente e il suo livello di arricchimento. L’Aeoi aggiunge che in virtù di questo l’”autorevolezza dell’industria nucleare” è preservata, e che il progresso avviene con o senza l’attivazione del meccanismo snapback contro l’Iran. La dichiarazione giunge in un momento di tensione fra l’Iran e gli Stati Uniti, dopo che venerdì scorso il Consiglio di Sicurezza Onu ha respinto la risoluzione proposta da Washington sull’estensione dell'embargo sulle armi a Teheran, in scadenza il prossimo 18 ottobre. La scadenza è prevista sulla base dell'accordo sul nucleare internazionale, dal quale gli Usa si sono ritirati a maggio del 2018. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reagito duramente alla decisione dell’Onu, affermando che "probabilmente" non parteciperà al summit sull'Iran auspicato dal presidente russo Vladimir Putin e minacciando di ricorrere ad un controverso "snapback", una forma di veto al contrario, per reimporre le sanzioni delle Nazioni Unite contro Teheran. Il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, dovrebbe inviare una lettera a varie organizzazioni internazionali per commentare la decisione del Consiglio di sicurezza. (Res)