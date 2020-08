Speciale energia: Ucraina, si dimette direttore Procura speciale anti-corruzione, Nazar Kholodnytsky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Procura speciale anti-corruzione dell'Ucraina (Sapo), Nazar Kholodnytsky, ha presentato le dimissioni. La lettera indirizzata al procuratore generale Iryna Venediktova è stata pubblicata da Kholodnytsky sul suo profilo Facebook. "Posso affermare con fiducia che l'Ufficio della procura speciale anti-corruzione e l'Ufficio nazionale per la lotta alla corruzione dell'Ucraina adempiranno la loro missione. Ringrazio la mia squadra per la loro dedizione, onestà e incorruttibilità: abbiamo svolto il nostro lavoro con dignità", ha scritto Kholodnytsky. Nei primi cinque anni di lavoro, il Sapo ha affrontato casi legati a schemi di corruzione nei settori del gas, del petrolio, delle miniere e dell'energia nucleare, delle banche, degli appalti pubblici e delle grandi imprese statali, come ha ricordato Kholodnytsky. (Res)