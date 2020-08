Speciale energia: presidente Egitto Al Sisi accoglie con favore comunicati di Sarraj e Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, accoglie con favore i due comunicati distinti con cui il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, hanno fatto appello a un cessate il fuoco in tutti i territori libici. Lo afferma il presidente egiziano sul suo profilo Twitter. Secondo al Sisi i comunicati rappresentano “un importante passo” verso il raggiungimento di una soluzione politica e la soddisfazione delle “aspirazioni del popolo libico al ripristino della stabilità e prosperità in Libia”. Nei comunicati Sarraj e Aguila affermano che il cessate il fuoco mira a far uscire dal paese “forze straniere e mercenarie”, e fanno appello anche al riavvio della produzione di petrolio nei campi petroliferi della Libia. (Cae)