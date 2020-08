Speciale energia: Sardegna, entro l'anno sarà pronto primo deposito di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell'anno sarà pronto il primo deposito costiero per il metano in Sardegna. Lo assicura in un'intervista rilasciata al quotidiano L'Unione Sarda, Milorad Doljanin, Ceo di Avenir Ing.. società britannica leader mondiale nel commercio di Gnl di piccola taglia che ha acquistato Higas, la società che sta costruendo il deposito di Oristano. "Sono fiducioso – ha dichiarato Doljanin – che, col supporto delle autorità, raggiungeremo il nostro obiettivo. Siamo determinati perché il terminale diventi operativo nel minori tempo possibile in modo che i nostri clienti inizino a beneficiare dei vantaggi finanziari messi a loro disposizione". Il nuovo impianto, il primo di questo tipo su un'isola del Mediterraneo, dovrebbe soddisfare le esigenze di tutta la Sardegna. Consentirà di caricare il gas naturale importato sui camion. Per questi ultimi si prospetta una riconversione al Gnl: "Richiederemo che i veicoli che accederanno al terminale siano alimentati a gas", conferma il Ceo di Avenir Ing. Vantaggi sono previsti anche per le imbarcazioni visto che il gas naturale, spiega Doljanin, "sarà messo a disposizione di tutte le imbarcazioni nei porti della Sardegna per essere utilizzato come carburante. Rappresenterà un incentivo per le navi da crociera a fare scalo nell'Isola". Quanto al prezzo base, "lo stabilirà il mercato mondiale", dichiara Milorad Doljanin che per ciò che attiene la Sardegna e il progetto di dorsale per la distribuzione del gas naturale, afferma che "è importante consentire l'accesso della Sardegna al mercato globale del gas naturale. I ritardi nell'importazione di gas comporteranno ulteriori ritardi nello sviluppo economico dell'Isola". (Mig)