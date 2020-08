Speciale energia: Giappone-Papua Nuova Guinea, firmata dichiarazione di intenti per approfondire relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Motegi Toshimitsu, in visita a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, ha incontrato il primo ministro del paese oceanico, James Marape. Al termine dell’incontro è stata firmata una dichiarazione di intenti per promuovere ulteriormente le relazioni bilaterali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. Il colloquio, precisa la nota, ha toccato un’ampia gamma di questioni economiche, dalla produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) alla ripresa dopo la pandemia di coronavirus. Le parti si sono impegnate a migliorare il coordinamento nei consessi internazionali, anche in vista della nona Riunione dei leader delle isole del Pacifico (Palm9). I due interlocutori hanno scambiato opinioni su questioni regionali, tra le quali quella nordcoreana. (Git)