I fatti del giorno - America latina (4)

- El Salvador: Assemblea legislativa elegge tre giudici della Corte dei conti - L'Assemblea legislativa di El Salvator ha eletto i nuovi componendi della Corte dei conti della Repubblica (Ccr). I tre magistrati hanno prestato giuramento al termine delle votazioni in una cerimonia conclusasi oltre la mezzanotte. L'elezione è stata duramente criticata dal presidente della Repubblica, Nayib Bukele, che ha definito Anzora Quiroz, il nuovo presidente della Corte, un "criminale". "Nel corso della nottata l'Assemblea legislativa di El Salvador ha eletto un criminale (che dovrebbe andare in prigione, secondo la legge) come presidente della Corte dei conti. Tutto questo nel silenzio dei "giornalisti scomodi" e dei "difensori dell'istituzioni e dello stato di diritto", ha scritto in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. (segue) (Res)