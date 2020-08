I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panama: Lufthansa non riprenderà i collegamenti con il paese fino al 2021 - La compagnia aerea tedesca Lufthansa non riprenderà i collegamenti tra Panama e la Germania almeno fino a marzo 2021. Lo riferisce il quotidiano "La Prensa" citando fonti interne alla compagnia aerea. Secondo quanto riferito, a causa della continua sospensione dei voli commerciali all'aeroporto internazionale Tocumen di Città di Panama e a causa della mancanza di domanda regionale a causa della pandemia di coronavirus, Lufthansa ha conferma che non riprenderà i voli tra Francoforte e Panama nelle restanti settimane della stagione estiva di quest'anno, né nella prossima stagione invernale 2020-2021. (Res)