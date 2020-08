I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Salvini, problema Azzolina non è rossetto, non sa fare ministro - Il problema del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, non è il rossetto, ma che non è capace di fare il suo mestiere. E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni dell'emittente "Radio Radio". "Otto milioni di mamme e papà - spiega il capo del Carroccio - aspettano notizie sulla riapertura. È totalmente incapace di gestire la scuola". In riferimento alla possibilità che l'emergenza Covid porti ad un rinvio del rientro a scuola e delle elezioni Regionali, Salvini afferma: "Non possono rubare il diritto di voto e dell’istruzione. Altrimenti siamo pronti trovarci a Roma. Scuole e cabine elettorali devono essere aperte". (segue) (Rin)