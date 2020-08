I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agroalimentare: Intesa Sanpaolo, nel primo trimestre export distretti cresce del 9,3 per cento - L’agroalimentare italiano sta vivendo stagioni di crescita importanti sui mercati esteri. Nel 2019, le esportazioni del settore nel suo complesso hanno realizzato la cifra record di oltre 43 miliardi di euro, in incremento del 3,7 per cento rispetto all’anno precedente. In questo quadro generale, i distretti agroalimentari hanno fatto ancora meglio: con oltre 19 miliardi di euro di vendite all’estero nel 2019, il risultato tendenziale è del +4,4 per cento. Nel primo trimestre del 2020 questo trend è stato ulteriormente accentuato: i distretti agroalimentari hanno realizzato in totale 5,1 miliardi di esportazioni, miglior trimestre invernale di sempre, corrispondente a un +9,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 (+8,1 per cento la crescita complessivo dell’agroalimentare italiano), mentre i distretti non agroalimentari arretrano di circa 10 punti percentuali. E' quanto emerge dal Monitor sui distretti agroalimentari di luglio 2020 curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. (segue) (Rin)