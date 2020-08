I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Patuanelli, 1 milione di richieste al Fondo di garanzia per oltre 71 miliardi liquidità - Il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese potenziato dal decreto Liquidità "continua a registrare numeri impressionanti. Siamo arrivati a 1 milione di richieste per oltre 71 miliardi di liquidità garantita dallo Stato". Lo scrive il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli su Facebook. "Il Mediocredito centrale ha realizzato in pochi mesi le stesse operazioni effettuate in circa vent’anni - sottolinea -. Numeri che danno la cifra dell’emergenza che abbiamo e stiamo ancora attraversando. La garanzia dello Stato al 100 per cento è stata senz’altro una misura innovativa che ha avuto bisogno di un rodaggio iniziale, ma oggi possiamo dire che gli istituti di credito stanno facendo un grande lavoro assieme a tutte le parti in causa. Per la parte del decreto Liquidità dedicato alle pmi, il governo aveva ipotizzato circa 100 miliardi di liquidità generata a fine 2020, stima che è possibile raggiungere e che si somma ai 300 miliardi per le moratorie sui prestiti e ai 12,6 miliardi di garanzie concesse da Sace". (segue) (Rin)