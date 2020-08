Coronavirus: da oggi attivo a Linate punto per tamponi a chi rientra da Paesi a rischio - Foto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una media di 130 persone ad aereo – ha spiegato Bergamaschi – ci aspettiamo dalle 500 alle 700 persone al giorno e,probabilmente, circa il 50 per cento si sottoporrà a tampone direttamente allo scalo, mentre altri si rivolgeranno alle strutture territoriali". Una percentuale poi confermata dai viaggiatori del primo volo in arrivo, quello proveniente da Madrid delle 11, dove diversi passeggeri hanno detto di non essersi sottoposti a tampone in aeroporto perché lo avevano già prenotato alla propria Ats. Come Luca, 26anni, bresciano in arrivo da Madrid dove era stato per lavoro, che ha spiegato di avere già prenotato il tampone per oggi pomeriggio, mentre due ragazzi in arrivo da Lanzarote, che hanno fatto scalo nella capitale spagnola, hanno fatto il tampone appena sbarcati. "Ci hanno detto che ci manderanno il risultato in 24 ore, nel frattempo resteremo in isolamento volontario anche se non è obbligatorio". (segue) (Rem)