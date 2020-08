Coronavirus: da oggi attivo a Linate punto per tamponi a chi rientra da Paesi a rischio - Foto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bergamaschi ha poi spiegato che non è stato facile organizzare un punto prelievi nello scalo cittadino, viste le dimensioni ridotte, ma l'ad del gruppo San Donato Galli ha spiegato che "in meno di tre giorni abbiamo organizzato questa stazione di prelievo di tamponi, abbiamo istituito un protocollo in meno di 12 ore condiviso in maniera importante con l'aeroporto e abbiamo creato uno staff sanitario e amministrativo in meno di 24 ore con turni infermieristici che coprono tutto il mese e i voli, anche quelli che dovessero atterrare nello scalo per motivi di emergenza". "Pensiamo di essere in grado di tamponare tutte le persone in arrivo – ha proseguito Galli - ma non essendo obbligatorio, i viaggiatori possono decidere di non farlo all'arrivo. Per questo abbiamo pensato di affiancare un numero di telefono dedicato agli arrivi cui le persone possano rivolgersi. Nell'eventualità dovessero formarsi delle code, c'è un servizio di "drive trough" dove il tampone può essere effettuato con un passaggio in auto presso il Policlinico del Gruppo San Donato". (Foto: Agenzia Nova) (Rem)