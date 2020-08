Regno Unito: possibile nuovo sciopero sindacale contro British Airways in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea British Airways andrà probabilmente incontro a uno sciopero questo autunno, poiché il sindacato che rappresenta l'equipaggio di cabina ha affermato che i nuovi contratti offerti al rimanente personale del vettore britannico non offrono sufficiente stabilità e potrebbero portare a sostanziali riduzioni dei salari. Il sindacato Unite ha minacciato per la prima volta British Airways di sciopero a luglio. Dopo una riunione sindacale tenutasi ieri, un portavoce di Unite ha annunciato l'intenzione di procedere verso una nuova azione contro l'azienda, ma oggi il vettore britannico ha reso noto di non aver ricevuto "alcuna notifica di votazione per un'azione sindacale", necessaria per avviare un eventuale sciopero.(Rel)