Imprese: Fapi, incoraggiare il made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori scontano la difficile condizione economica che sta attraversando il Paese: crollo dei consumi e assenza di liquidità. Serve un'iniezione di fiducia, una riscoperta forte del made in Italy, delle nostre produzioni artigianali, della qualità". Lo afferma, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Il piccolo tessuto produttivo italiano – aggiunge il leader della Fapi – ha le carte in regola per trainare una fase di ripresa economica ed occupazionale, ma occorrono azioni del Governo volte ad incoraggiare il marchio italiano sui mercati internazionali". (Com)