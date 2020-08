Cina-Italia: inaugurata a Chengdu la mostra "Raffaello Opera Omnia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata ieri al Luxe Lakes Art Expo Center di Chengdu la cerimonia di inaugurazione della mostra “Raffaello Opera Omnia”. Lo rende noto la Farnesina in una nota. Organizzata in Cina nell’anno del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-italiane da ambasciata d’Italia, Istituto italiano di cultura di Pechino e consolato generale d’Italia a Chongqing, con la collaborazione di Luxe Lakes, Cafa Art Museum e Wisdom Art & Culture, l’esposizione approda nella provincia del Sichuan dopo essere stata ospitata, dal 13 giugno al 5 agosto, dal Global Sunac Center for Contemporary Art di Kunming, nella provincia dello Yunnan. All’evento di apertura sono intervenuti il vice capo missione dell’ambasciata d’Italia in Cina, Emanuele de Maigret, il console generale d’Italia a Chongqing Guido Bilancini e il direttore dell’Istituto italiano di cultura di Pechino Franco Amadei, oltre a numerosi rappresentanti del mondo culturale, imprenditoriale e dei media. Curata dall’autorevole storico dell’arte italiano Antonio Paolucci, “Raffaello Opera Omnia”, che sarà visitabile presso il Luxe Lakes Art Expo Center di Chengdu fino al prossimo 8 ottobre, presenta al pubblico cinese le riproduzioni in alta definizione e dimensioni reali di trentasei grandi opere del grande Maestro rinascimentale, di cui si celebra quest’anno il 500mo anniversario della scomparsa. (segue) (Com)