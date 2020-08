Cina-Italia: inaugurata a Chengdu la mostra "Raffaello Opera Omnia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opere selezionate per la mostra consentono di seguire il percorso artistico del “Divin Pittore” nelle diverse fasi della sua evoluzione, dalle primissime opere di un Raffaello non ancora ventenne, fino al suo ultimo capolavoro, La Trasfigurazione, al cui completamento stava lavorando proprio nei suoi ultimi giorni di vita, a soli 37 anni. Un’occasione quindi preziosa, sia per gli studiosi che per il grande pubblico cinese, di poter ammirare in uno stesso spazio, confrontando direttamente e a distanza ravvicinata, opere i cui originali sono distribuiti su diciotto musei europei, in tredici città e sette nazioni diverse. Secondo l’ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari, la mostra costituisce “il segno tangibile e la testimonianza della proficua collaborazione e del profondo legame culturale tra l’Italia e la Cina, da sempre basato sul rispetto reciproco e sugli scambi tra popoli, caratteristiche condivise dalle nostre due nazioni, che combinano la ricchezza di civiltà antiche con la capacità di rinnovarsi, creare e saper meravigliare". (Com)