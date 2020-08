Genova: truffa anziana fingendo di essere la figlia, denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truffa un'anziana fingendo di essere la figlia. E' successo a Chiavari (Ge), ieri mattina, quando un’anziana è stata contattata telefonicamente da una sconosciuta, la quale, fingendo di essere la figlia, e di trovarsi momentaneamente ricoverata in ospedale, le ha chiesto la somma di 1.500 euro, necessarie per le cure mediche. Poco dopo, si è presentato un uomo al quale, la vittima ha consegnato il denaro. Poco più tardi, capito di essere stata truffata, l'anziana si è recata a presso il comando stazione carabinieri per presentare regolare denuncia. I carabinieri hanno dichiarato che le indagini in corso.(Ren)