Appello per un cessate il fuoco in Libia. L'Onu accoglie "decisioni coraggiose"

- Il premier del Governo di accordo nazionale e capo del Consiglio presidenziale della Libia, Fayez al Sarraj, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, hanno lanciato oggi due appelli per un cessate il fuoco nel paese nordafricano. La rappresentante speciale “ad interim” del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, accoglie con “grande favore” le “decisioni coraggiose” prese oggi Sarraj e da Saleh. In un comunicato stampa, l’Unsmil evidenzia i "punti di incontro" tra i due leader libici e auspica che questo sviluppo “acceleri l'attuazione degli accordi del Comitato militare misto (5+5)”, organismo intralibico nato dopo la Conferenza di Berlino sulla Libia, portando al contempo “alla partenza di tutte le forze straniere e dei mercenari sul suolo libico”. La diplomatica statunitense Williams chiede “l'urgente e rapida attuazione dell'appello dei due presidenti (Sarraj e Saleh) per revocare il blocco sulla produzione e l'esportazione di petrolio”, blocco che “continuare a privare il popolo libico della sua ricchezza petrolifera ed è una forma di intransigenza inaccettabile a livello locale e internazionale”. La rappresentante Onu osserva infine che “le due iniziative fanno nascere ancora una volta la speranza che sia possibile trovare una soluzione politica e pacifica alla crisi libica” (Res)