Regno Unito: indice Pmi, continua la ripresa dell'industria manifatturiera

- La ripresa delle imprese britanniche dell'industria manifatturiera dopo la pandemia del Covid-19 ha registrato un'accelerazione nel mese di agosto, anche se il taglio dei posti di lavoro continua a pesare. E' quanto emerge dai dati dell'indice Pmi per il settore manifatturiero, diffusi da Ihs Markit. Il dato per l'industria manifatturiera diffuso oggi registra un record negli ultimi sette anni con il 60,3, in aumento dal 57 di luglio, ben al di sopra della soglia del 50 per cento che distingue la crescita dalla recessione. "Ci sono segnali incoraggianti", ha dichiarato economista di Ihs Markit, osservando tuttavia che ci sono "timori diffusi" tra le aziende in vista della fine nel mese di ottobre del programma governativo di protezione dei posti di lavoro.(Rel)