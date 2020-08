Bologna: a settembre finale di Supercoppa del Cinquantenario Lba di basket maschile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà a Bologna la fase finale della Supercoppa del Cinquantenario Lega Basket. La Final Four che assegnerà la Supercoppa, in programma alla Virtus Segafredo Arena il 18 e 20 settembre con le migliori quattro classificate della fase eliminatoria che prende il via il 27 agosto, verrà presentata lunedì 24 agosto alle ore 13 nel corso di una video conferenza stampa cui parteciperanno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il presidente di Lega Basket serie A, Umberto Gandini e Giammaria Manghi, capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione.(Ren)