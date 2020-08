Milano: a Rozzano Carabinieri arrestano 39enne con 36 grammi di cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo pomeriggio di ieri a Rozzano (Mi) i carabinieri di Assago (Mi), coadiuvato dalla locale tenenza, hanno arrestato in piazza Fontana un 39enne egiziano nullafacente, incensurato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. I militari, a seguito di segnalazione pervenuta sul 112 Nue relativa a un soggetto straniero armato di coltello che importunava gli anziani. Al loro arrivo i Carabinieri hanno trovato il soggetto che dava in escandescenze mentre proferiva frasi in lingua araba, e che si è opposto alle operazioni di identificazione. L'uomo, in completo stato di agitazione, ha infatti aggredito i carabinieri con calci e pugni tentando di divincolarsi per fuggire a piedi, ma è stato fermato. Durante la perquisizione domiciliare, all'esterno, nei pressi dell'ingresso dell’appartamento, è stato trovato un coltello, mentre all'interno della camera da letto un involucro contenente 36 grammi di cocaina. (Com)