Germania-Nato: il 27 agosto incontro a Berlino fra Merkel e Stoltenberg

- La cancelliera tedesca Angela Merkel riceverà il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a Berlino il 27 agosto. Lo ha comunicato oggi il rappresentante ufficiale del consiglio dei ministri tedesco, Steffen Seibert. Stoltenberg si recherà nella capitale tedesca per partecipare alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue, in programma il 27-28 agosto. Sempre giovedì 27 agosto, Merkel terrà una videoconferenza con i capi delle regioni della Germania. La cancelliera si concentrerà sulle ulteriori azioni delle autorità tedesche per contrastare l'epidemia di Covid-19 nel paese. Secondo i resoconti dei media, nel corso della videoconferenza potrebbe essere discussa l'introduzione di multe per il rifiuto di indossare maschere nei negozi a livello federale. Attualmente, questo problema è regolato dalla legislazione regionale della Germania. (Geb)