Sanità: Alberto Benetti è il nuovo direttore della medicina interna del Papa Giovanni XXIII

- E' Alberto Benetti, milanese di 45 anni, il nuovo direttore della Medicina Interna 1 del Papa Giovanni XXIII. Laureato in medicina e chirurgia a Milano nel 2000 con il massimo dei voti e la lode, si è specializzato in Medicina interna nel 2005 e nel 2008 ha conseguito un Master di secondo livello in "Diabete, obesità e sindrome metabolica" all'Università degli Studi di Milano. In servizio a Bergamo dal 17 agosto, il nuovo primario proviene dalla Medicina interna dell'Asst Santi Paolo e Carlo, dove ha lavorato fin dall'inizio della sua carriera, occupandosi di attività clinica con approfondimento scientifico in ambito di ricerca. "Ho sempre creduto nell'importanza della Medicina interna, disciplina che risponde alle esigenze sempre più rilevanti di pazienti con malattie croniche, spesso associate ad altre patologie e con condizioni cliniche complesse – ha commentato Alberto Benetti. L'approfondimento diagnostico e la collaborazione con gli specialisti sono sempre occasione di crescita professionale e personale. Ho qui il privilegio di lavorare in un grande ospedale con validi collaboratori che permettono di garantire con il massimo impegno il miglior trattamento possibile ai nostri pazienti". (Com)