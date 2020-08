Mali: giunta militare rilascia ministro delle Finanze e un altro funzionario arrestati nel golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare che ha preso il potere in Mali ha rilasciato il ministro delle Finanze, Abdoulaye Daffe, e un funzionario della presidenza, Sabane Mahalmoudou, che erano stati arrestati martedì scorso nell’ambito del colpo di Stato che ha portato alla destituzione del presidente Ibrahim Boubacar Keita. “Abbiamo rilasciato due prigionieri, l'ex ministro delle Finanze e dell'economia Abdoulaye Daffe e Sabane Mahalmoudou”, ha dichiarato una fonte vicina alla giunta citata dai media internazionali. In precedenza la giunta militare aveva annunciato la riapertura dei confini terrestri e aerei del Paese a partire da oggi. È quanto si legge in un comunicato diramato nella tarda serata di ieri dal neo-costituito Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp). I leader golpisti hanno anche affermato di essere in contatto con i gruppi di opposizione per avviare il processo di nomina di un presidente di transizione, come confermato ieri dal portavoce della giunta, Ismael Wagué, in un’interista rilasciata ieri all’emittente “France 24”. La giunta, ha affermato il portavoce, si sta riunendo con "forze attive" della società civile e dell'opposizione "per istituire un consiglio di transizione con un presidente di transizione che sarà sia militare che civile". Wagué ha quindi nuovamente chiesto ai maliani di "muoversi liberamente" e di tornare al lavoro e ha chiesto "la fine degli atti di vandalismo", respingendo inoltre il termine "colpo di Stato" e giustificando l'intervento dei militari con la "sofferenza" della popolazione e con "disfunzioni nell'esercito" e la "troppa corruzione" che affligge il Paese. L'opposizione ha intanto convocato per oggi una nuova manifestazione a sostegno del colpo di Stato. (segue) (Res)