India: morte attore Sushant Singh Rajput, agenzia investiga centrale Cbi apre inchiesta

- Il Central Bureau of Investigation (Cbi), l’agenzia investigativa federale dell’India, ha aperto un’indagine sulla morte dell’attore Sushant Singh Rajput, come ordinato dalla Corte suprema. Ieri la squadra di inquirenti del Cbi alla quale è stata affidata l’inchiesta, composta da 15 membri, ha raggiunto Mumbai, nello Stato del Maharashtra, dove è avvenuto il decesso, e oggi nella stazione di polizia di Bandra ha preso possesso dei documenti del caso. L’ordine della Corte suprema è stato emesso è stato emesso il 19 agosto dal giudice Hrishikesh Roy, secondo il quale la denuncia registrata a Patna, nel Bihar, dal padre dell’attore è corretta e che il governo statale aveva il diritto di deferirla al Cbi. La massima autorità giudiziaria ha respinto l’istanza presentata dall’attrice Rhea Chakraborty, citata nella denuncia, con cui si chiedeva il trasferimento del caso a Mumbai sostenendo che la polizia del Bihar non avesse giurisdizione. (segue) (Inn)