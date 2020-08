Tlc: Lega, patto segreto con la Cina? Governo chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega Giulio Centemero e Massimiliano Capitanio chiedono al governo di chiarire in parlamento "se esiste un patto segreto con la Cina per svendere i nostri dati e la nostra sicurezza". "Come rivela oggi 'La Verità' - spiegano in una nota -, Pd e M5s hanno volutamente secretato i contenuti di un dpcm del 7 agosto con cui si autorizzano i cinesi di Huawei a mettere le mani sulle nostre reti tlc, alla faccia del Golden power. Da una parte Conte ha bloccato la firma tra Tim e gli americani di Kkr, dall'altra Di Maio prepara la calata del ministro degli esteri cinesi in Italia a settembre: evidentemente PD e M5S hanno deciso di stare fuori dalla Nato, e ovviamente noi faremo di tutto per smascherare questo piano suicida. Siamo certi di un pronto intervento del Copasir". (Com)