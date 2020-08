Banca Etruria: Carè (Iv): soddisfazione per esito finale, trionfano verità e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'archiviazione dall'accusa di bancarotta nei confronti di Pierluigi Boschi, padre della collega deputata Maria Elena, per la vicenda Banca Etruria, segna una pagina di verità nella storia giudiziaria della nostra Repubblica. Trionfano la lealtà, il rispetto delle regole e la giustizia". Lo afferma in una nota Nicola Carè, deputato di Italia viva. "Insieme a quella di Pierluigi Boschi – precisa il deputato - sono state archiviate le accuse nei confronti di altri 11 membri dell'ultimo consiglio di amministrazione di Banca Etruria. Una vicenda che ribadisce un dato incontestabile: non bisogna essere garantisti a convenienza ed in base al colore politico, ma bisogna esserlo sempre, senza pregiudizi e con grande fiducia nell'operato della magistratura". "Esprimo viva soddisfazione - conclude Carè - per l'esito finale di questa tribolata vicenda giudiziaria e manifesto la mia personale vicinanza a Maria Elena e la sua famiglia per gli attacchi pretestuosi e strumentali subiti ingiustamente fuori dalle aule dei tribunali".(Com)