Coronavirus: una psichiatra e un tirocinante positivi all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una psichiatra e un giovane tirocinante del reparto di Psichiatria 1 dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari sono positivi al Covid-19. Fra i due casi potrebbe non esserci nessun collegamento. La professionista sembra che sia stata contagiata da un congiunto mentre il giovane dopo una serata di festa trascorsa dieci giorni fa in un chiosco sulla spiaggia del Poetto. A confermare i casi lo stesso direttore sanitario dell'ospedale cagliaritano, Sergio Marracini, che spiega come "purtroppo in attesa del vaccino, con il Covid dovremo convivere ma non mi aspettavo che dovessimo farlo con questa violenza. In Sardegna avevamo tutte le condizioni per gestire la situazioni. Bastavano maggiori controlli in ingresso, quei controlli che ci hanno negato e che ora ci hanno chiesto di eseguire". La psichiatra risultata positiva si trovava a casa da tre giorni in malattia: a far scattare l'allarme la perdita dell'olfatto, poi il tampone ha confermato i dubbi. Il giovane tirocinante, che ha partecipato ad una festa in cui alcune persone sono risultate positice, è in isolamento a casa. Nell'ospedale Santissima Trinità, intanto, è scattato il piano previsto dall'Ats in caso di contagio e sono stati eseguiti i tamponi su pazienti e personali. "I primi tamponi già fatti nei vari reparti hanno dato esito negativo", ha confermato il direttore sanitario. (Mig)