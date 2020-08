© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo cinque giorni di chiusura a causa dei danni da maltempo, la stazione Bernini riapre al pubblico. Gtt spiega che la ripartenza è avvenuta "in anticipo rispetto alle previsioni". Situazione ancora complessa invece per la fermata Principi D'Acaja che rimarrà ferma almeno per un'altra settimana. E' in corso la valutazione dei danni e potrebbe essere necessaria anche una richiesta di fondi. (Rpi)