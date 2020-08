Libia: coronavirus, contagi giornalieri scendono a 244, oltre 100 positivi a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per il controllo delle malattie della Libia ha registrato 244 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 395 contagi registrati il giorno prima. Si tratta di dati in calo rispetto al picco di 489 casi di coronavirus registrato tra il 18 e il 19 agosto, record da inizio pandemia. Tripoli è stato il maggiore focolaio ieri con 108 casi, seguita da Misurata con 55 contagi, Zliten 14, Bani Walid 11, otto casi ciascuno a Gharyan e Rajban, sei casi a Al Khums e Janzour, cinque casi ad Al Sa'dia e Zintan. Due casi sono stati registrati a Zawiyah, Sabratha, Al Shati e Taragan, mentre un contagio è stato riscontrato a Shawa, Yefren, Al Rayainah, Al Jafara, Surman, Qasr Al Akhyar, Zlatan, Sebha e Al Ghrifa. Altri 29 pazienti sono guariti, di cui 11 a Zliten, nove a Tobruk, cinque a Misurata, mentre altre quattro persone sono decedute: due a Tobruk e altre due rispettivamente a Khums e Zawiya. (Lit)