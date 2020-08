Torino: salvati 16 cani abbandonati in una cascina a Chieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano chiusi in uno stanzone di una cascina a Chieri senza luce, né acqua, né cibo. I Carabinieri hanno scoperto 'il canile abusivo' e sono riusciti a salvare gli animali assieme alle guardie zoofile. Sedici cani, tra cui alcuni cuccioli, 15 meticci e un pastore tedesco. Sul posto sono intervenuti anche i medici veterinari della AslTo 05. Dopo la liberazione gli animali sono stati rifocillati con acqua e cibo. I cani erano tutti sprovvisti di microchip. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali e sanzionata per la mancata registrazione dei cani e per le condizioni fatiscenti della struttura in cui erano rinchiusi. Gli animali sono stati portati nel canile di Chieri e in altri rifugi della città. (Rpi)