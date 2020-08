Sardegna: sindacato di polizia, nel cpa di Monastir nessun distanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dentro al centro di Monastir succedono cose assurde: malati e non malati si mischiano rischiando di generare focolai che potrebbero colpire anche i poliziotti". L' allarme, l'ennesimo sulla struttura di Monastir, arriva dal segretario provinciale del Sap di Cagliari, Luca Agati, che ha scritto al questore di Cagliari, Pierluigi d'Angelo. "Il rischio contagio è ancora altissimo - denuncia Agati - sia tra gli stranieri che di conseguenza tra gli stessi operatori di Polizia. Gli ospiti ogni giorno, soprattutto nelle ore serali e notturne, vagano per il centro, scavalcando sia internamente che verso l'esterno. Le disposizioni per gli addetti alla vigilanza continuano ad essere quelle di non intervenire. I poliziotti continuano a non essere in grado di riconoscere sani da malati, a non avere avere punti di riferimento che possano dare indicazioni sullo stato di salute di chi hanno davanti. Il centro, com'è noto - ricorda Agati - è stato oggetto di una fitta sassaiola l'altra notte quando, come già segnalato qualche giorno fa, il tappeto d'erba di fronte alla palestra era una distesa di bottiglie di alcoolici e superalcolici abbandonate. Solo l'eccellente intervento dei poliziotti ha scongiurato il peggio". "Ogni notte – rammenta il segretario del Sindacato Autonomo di Polizia - è sempre la stessa storia, continuano ad entrare nel centro bottiglie comprate o rubate dal vicino centro commerciale. Non possiamo tollerare che un algerino possa fronteggiare nel piazzale gli uomini del Reparto Mobile urlando "io Covid, io male, io paracetamolo" con gli stessi che lo invitano a stare lontano, quando dovrebbe essere all'interno del reparto a lui dedicato. Il rischio per i poliziotti è davvero altissimo". (Mig)