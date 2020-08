Regno Unito: in aumento vendite al dettaglio a luglio, tornano su livelli pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio nel regno Unito sono aumentate oltre il livello pre-coronavirus a luglio, il primo mese intero in cui i negozi che vendono beni non essenziali sono stati aperti dopo il periodo di quarantena. Lo rende noto l’Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), ripreso dai media locali. I dati sulle vendite al dettaglio, inaspettatamente alti, hanno mostrato la forza della domanda dei consumatori anche se altre parti dell'economia stanno lottando per riprendersi dalle recenti pesanti perdite. I volumi delle vendite al dettaglio a luglio sono aumentati del 3,6 per cento dal mese precedente e dell'1,4 per cento su base annua, un netto recupero dai ribassi a doppia cifra di aprile e maggio. (Rel)