Torino: produzione di marijuana a km0, arrestata coppia di conviventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giardino di casa era diventato una serra artigianale dove si coltivava marijuana a chilometri 0. Dopo un controllo nella casa della coppia, residente in provincia di Torino, i Carabinieri di Castiglione Torinese hanno scoperto la produzione di droga e sono partiti gli arresti. La coppia over 50 è finita in manette per produzione e detenzione di droga. L'Arma ha sequestrato 10 piante di marijuana di quasi 2 metri. Gli arrestati ora sono ai domiciliari. Con questa operazione i Carabinieri hanno evitato l'immissione di centinaia di dosi di marijuana nella movida della provincia torinese.(Rpi)