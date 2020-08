Lazio: Zingaretti, castello di Santa severa vince premio tra migliori attrazioni al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il castello di Santa Severa premiato da Tripadvisor tra le "Travellers' choice". Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Un'altra vittoria del Lazio. Il castello di Santa Severa è tra le migliori attrazioni al mondo per Tripadvisor. Luogo abbandonato per anni, lo abbiamo riaperto e ora è polo di rinascita del territorio. Quando sento la parola turismo io ne sento subito un'altra: lavoro. Ecco perché l'Italia deve puntare sulle ricchezze del territorio e su questo il Recovery fund è un'opportunità storica", ha concluso il governatore del Lazio e segretario del Pd. (Rer)