Valle d'Aosta: offerte di lavoro e pillole digitali su social del Dipartimento lavoro e formazione

- L’assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Valle d'Aosta ha fatto sapere che il Dipartimento del Lavoro e della Formazione ha messo in campo in questi mesi una serie di iniziative digitali dedicate al mondo del lavoro: sono stati aperti canali social quali Youtube, Instagram, LinkedIn, ed è stata potenziata la pagina Facebook. All’interno di questi social sono presenti, oltre alle offerte di lavoro che pervengono ai Centri per l’impiego, anche pillole digitali utili nella vita di tutti i giorni, quali video tutorial su procedure online, come per le chiamate pubbliche o le misure anticrisi Covid-19, consigli su come impostare il proprio curriculum vitae in modo efficace, e molto altro. L’assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti ha sottolineato che "per affrontare problemi complessi come quelli che oggi pongono le trasformazioni nel mondo del lavoro è necessario l’utilizzo di ogni mezzo a disposizione per raggiungere una platea la più ampia possibile. L’obiettivo è quello di sfruttare i nuovi canali di comunicazione per garantire un accesso più semplice ai servizi della pubblica amministrazione e allo stesso tempo una nuova modalità comunicativa con i cittadini. Il riscontro è positivo e indica che la direzione intrapresa è corretta", ha concluso. (Ren)